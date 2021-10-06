Video Yaşam Muğla’da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor | Video
Muğla’da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor | Video

Muğla’da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor | Video

06.10.2021 | 09:02

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Muğla’nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Dalaman Ataköy Sıradere mevkiindeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere karadan müdahalede bulundu. Sabah saatleri itibariyle yangına 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer ile karadan, 3 uçak ve 16 helikopterle havadan müdahale sürüyor.

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