Muğla’da iki farklı noktada orman yangını | Video

Muğla’da iki farklı noktada orman yangını başladı. Yangına kısa sürede havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Yangın bölgelerine toplam 10 helikopter 2 uçak sevk edildi.

Milas ve Bodrum'da orman yangını çıktı. Milas Kıyıkışlacık'taki yangına kısa sürede havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bodrum Güvercinlik ve Milas'ta konuşlu yangın söndürme helikopteri yangın bölgesine sevk edildi.

Aydın Nazilli ve İzmir Seferihisar'da konuşlu iki yangın söndürme helikopteri daha yangınla mücadele destek için kalktı. Ayrıca Bodrum Yalıçiftlik tarafındaki Çiftlikköy yakınlarında da orman yangını başladığını ihbarı üzerine bölgeye havadan ve karadan müdahale araçları sevk edildi. Muğla'daki yangın bölgelerine, 10 helikopter 2 uçak sevk edildi