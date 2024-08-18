Muğla’da iki orman yangını çıktı!

Muğla merkez ve Yatağan ilçelerinde iki ayrı orman yangını başladı. Her iki yangına Muğla orman Bölge Müdürlüğüne bağlı karadan ve havadan müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.