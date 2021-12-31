Video Yaşam Muğla'da istinat duvarı yıkıldı! 2 katlı bina tahliye edildi | Video
Muğla'da istinat duvarı yıkıldı! 2 katlı bina tahliye edildi | Video

Muğla'da istinat duvarı yıkıldı! 2 katlı bina tahliye edildi | Video

31.12.2021 | 14:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yılbaşı öncesi dev operasyon: 55 kişiden 25’i tutuklandı | Video 02:27
Yılbaşı öncesi dev operasyon: 55 kişiden 25’i tutuklandı | Video 31.12.2021 | 15:32
Ünlü şarkıcı Ceylan’ın acı günü! Babası Ahmet Avcı’yı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı | Video 04:34
Ünlü şarkıcı Ceylan’ın acı günü! Babası Ahmet Avcı'yı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı | Video 31.12.2021 | 15:04
Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir | Video 04:27
Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir | Video 31.12.2021 | 15:13
Kırmızı Kod’lu Finike’de deniz kahverengiye döndü | Video 01:09
Kırmızı Kod'lu Finike'de deniz kahverengiye döndü | Video 31.12.2021 | 15:12
Eskişehir’de yaşlı kadına çarpıp kaçan şüpheli yakalandı | Video 00:59
Eskişehir'de yaşlı kadına çarpıp kaçan şüpheli yakalandı | Video 31.12.2021 | 14:44
Muğla’da istinat duvarı yıkıldı! 2 katlı bina tahliye edildi | Video 01:36
Muğla'da istinat duvarı yıkıldı! 2 katlı bina tahliye edildi | Video 31.12.2021 | 14:20
Yılın son gününde otogarda yoğunluk | Video 03:01
Yılın son gününde otogarda yoğunluk | Video 31.12.2021 | 14:25
Kütahya’da yangın paniğe neden oldu! Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı | Video 05:06
Kütahya'da yangın paniğe neden oldu! Astım hastası çocuk ve 2 yaşlı kadın böyle kurtarıldı | Video 31.12.2021 | 14:20
Üzerine inşaat iskelesi devrildi, yoluna devam etti | Video 01:24
Üzerine inşaat iskelesi devrildi, yoluna devam etti | Video 31.12.2021 | 14:02
İkinci ‘kırmızı kod’ uyarısı alan Antalya’da fırtına sonrası şaşırtan görüntüler | Video 03:44
İkinci ‘kırmızı kod' uyarısı alan Antalya'da fırtına sonrası şaşırtan görüntüler | Video 31.12.2021 | 14:00
15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler | Video 05:07
15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler | Video 31.12.2021 | 14:02
Tokat’ta köpek saldırısına uğramıştı: Kendisiyle aynı kaderi paylaşan Asiye ile ilgili konuştu | Video 03:12
Tokat'ta köpek saldırısına uğramıştı: Kendisiyle aynı kaderi paylaşan Asiye ile ilgili konuştu | Video 31.12.2021 | 14:03
Yaramaz köpek balkondaki asılı çamaşırı çaldı | Video 00:15
Yaramaz köpek balkondaki asılı çamaşırı çaldı | Video 31.12.2021 | 13:38
Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu, 3’ü yönetici 8 kişi yakalandı | Video 01:45
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu, 3'ü yönetici 8 kişi yakalandı | Video 31.12.2021 | 13:34
Türkiye’nin en büyük iskan projesinde geri sayım başladı | Video 02:19
Türkiye'nin en büyük iskan projesinde geri sayım başladı | Video 31.12.2021 | 13:15
5 TL verdiler 3 bin 500 TL’lik saat çaldılar | Video 04:52
5 TL verdiler 3 bin 500 TL'lik saat çaldılar | Video 31.12.2021 | 13:14
Okula sığınan ’Minnoş’ kedi, uslu uslu ders dinliyor 03:12
Okula sığınan 'Minnoş' kedi, uslu uslu ders dinliyor 31.12.2021 | 12:32
Müge Anlı’da şoke eden aldatma olayı ’Kocama kocacığım diye mesaj attı... Görüntülü arayınca...’ 17:52
Müge Anlı'da şoke eden aldatma olayı 'Kocama kocacığım diye mesaj attı... Görüntülü arayınca...' 31.12.2021 | 12:46
Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti | Video 05:18
Buzla kaplanan Erzurum Ovası manzarasıyla mest etti | Video 31.12.2021 | 12:32
Lüks araçtan hayalet gösterge panelini böyle çaldı | Video 02:13
Lüks araçtan hayalet gösterge panelini böyle çaldı | Video 31.12.2021 | 12:27

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 katlı bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Binada yaşayanlar tahliye edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İlçede birkaç gündür aralıklarla yağan yağmurun etkisiyle Konacık Mahallesi Ergenekon Sokak üzerindeki 2 katlı binanın istinat duvarı, büyük bir gürültüyle yıkıldı. Sokaktaki elektrik ve telefon hatlarına da zarar veren duvarın taşları, yan evin bahçesine düştü. Duvarla birlikte bahçe olarak kullanılan toprak aşağı kaydı.

Gürültüyü duyan mahalleli büyük bir panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen zabıta ekipleri, şeritlerle sokakta güvenlik önlemi aldı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan binanın her iki katında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yıkılan duvar için çalışma başlatılacak.

Mahalle sakini Özlem Kocabaş, yaptığı açıklamada "Çok üzüldüm. Ben tanıyorum ev sahibini zaten. Buraya sürekli geliyordum. Allah'tan can kaybı olmamış." dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA