Video Yaşam Muğla’da jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe | Video
Muğla’da jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe | Video

Muğla’da jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe | Video

06.12.2022 | 15:12

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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik Marmaris ve Datça’da gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda göçmen ve 9 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Marmaris'te göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi maksadıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik icra edilen operasyonlarda çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

Suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için Marmaris ve Datça ilçelerinde icra edilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 4 araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 8'i 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak / Göçmen Kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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