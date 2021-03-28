Muğla’da kadına şiddet kamerada
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde adının Engin C. Olduğu öğrenilen bir kişinin, sevgilisi olduğu belirtilen genç kıza uyguladığı şiddet kameralara yansıdı.