Video Yaşam Muğla’da kadına şiddet kamerada

Muğla’da kadına şiddet kamerada

Muğla’da kadına şiddet kamerada
28.03.2021 | 06:43

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde adının Engin C. Olduğu öğrenilen bir kişinin, sevgilisi olduğu belirtilen genç kıza uyguladığı şiddet kameralara yansıdı.

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