Muğla'da korkutan kaza: Öğrenci servisiyle tır çarpıştı | Video

Muğla’da öğrenci servisiyle tır çarpıştı. Kazada yaralanan 9 öğrenci ve şoför hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Milas-İzmir karayolu Etrenli kavşağında saat 7.00'da öğrenci servisiyle tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiyeyle sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 öğrenci ve servis şoförü hastaneye kaldırıldı. 7 öğrenci ve tır şoförü ayakta tedavi edildi.

17 öğrenci bulunan serviste sıkışan 1 öğrenci ve şoförü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.