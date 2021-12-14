Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Muğla'da narkotik operasyonunda 5 tutuklama | Video 14.12.2021 | 17:01
00:45
Antalya‘da denizde çıkan hortumlar korkuttu | Video 14.12.2021 | 16:44
02:08
Aracın zulasındaki uyuşturucuyu 'Aleks' buldu | Video 14.12.2021 | 16:40
01:54
İzmir'in iki ilçesinde yangın dehşeti! 2 ölü | Video 14.12.2021 | 16:38
00:25
Uşak’ta 3 torbacı tutuklandı | Video 14.12.2021 | 16:36
01:59
04:39
Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde karpostallık görüntü | Video 14.12.2021 | 16:16
02:04
Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video 14.12.2021 | 15:15
03:04
Çay demlerken tüp bomba gibi patladı! Ev harabeye döndü | Video 14.12.2021 | 15:25
00:14
İBB Zabıtası Esenler’deki ücretsiz çay stantlarını yıkıyor! | Video 14.12.2021 | 15:49
04:18
Diyarbakır'da Adliye çıkışı silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı | Video 14.12.2021 | 15:46
00:59
04:40
04:43
00:07
Uyuşturucu taciri JASAT’ın operasyonu ile yakalandı | Video 14.12.2021 | 15:11
02:18
Bodrum’da sağanak yağış etkili oluyor | Video 14.12.2021 | 15:01
00:46
Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı | Video 14.12.2021 | 14:52
04:52
Meriç Nehri'nin debisi 4 kat arttı | Video 14.12.2021 | 13:49
02:29
Eflani hindisi pazarda görücüye çıktı | Video 14.12.2021 | 13:59
04:26
Son Dakika: Sancaktepe'de "beyaz madde" paniği! | Video 14.12.2021 | 13:54
Muğla’nın Menteşe ilçesinde Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik il merkezinde yapılan operasyonda, M.Y, E.M, A.D, Y.S, O.İ isimli şahıslar yakalandı.
Operasyonu derinleştiren Narkotik ekiplerince suç organizasyonu içerisinde Aydın'da bulunan A.K isimli kadın şahsın da olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında şahısların evlerinde yapılan aramada, 3 adet tabanca, pompalı tüfek, tabanca ve pompalı tüfeğe ait fişekler, hassas terazi ve çok miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Şubedeki işlemlerinin ardından 6 şüpheli Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, bir şüpheli adli