Muğla'da narkotik operasyonunda 5 tutuklama | Video

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik il merkezinde yapılan operasyonda, M.Y, E.M, A.D, Y.S, O.İ isimli şahıslar yakalandı.Operasyonu derinleştiren Narkotik ekiplerince suç organizasyonu içerisinde Aydın'da bulunan A.K isimli kadın şahsın da olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında şahısların evlerinde yapılan aramada, 3 adet tabanca, pompalı tüfek, tabanca ve pompalı tüfeğe ait fişekler, hassas terazi ve çok miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.Narkotik Şubedeki işlemlerinin ardından 6 şüpheli Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, bir şüpheli adli