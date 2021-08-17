Muğla'da orman yangınında yavruları ölünce hayata küsen anne keçinin yürek burkan görüntüleri...

Muğla’da 29 Temmuz günü Başlayıp Ağustos ayının 2. haftasına kadar devam eden orman yangınları sadece insanların değil, hayvanların da psikolojisini bozdu. Milas İlçesi'nde yangının en şiddetli yaşandığı bölgelerden olan Akçakaya Mahallesi'nde keçi sürüleri de afetten en çok etkilenen canlılar arasında yerini aldı. Yangında yavrularını kaybeden bir anne keçi ise günlerdir yiyip içmeyi bırakıp hayata küstü. Aynı şekilde annesini kaybeden keçilerin de günlerdir yaşadıkları travmayı atlatamadığı belirtildi.

Muğla genelinde birçok bölgede çıkan orman yangınları mavi ile yeşilin buluştuğu alanları siyaha çevirdi. Ekiplerin canla başla kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ettiği yangınların tamamı 15 günde ancak söndürülebildi. Muğla'daki yangınlardan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Ormanda yaşayan birçok hayvan yanarak telef olurken, kurtulmayı başaranların çoğunun vücutlarında yanıklar oluştu. Milas Akçakaya Mahallesi'nde yangınlardan kurtulan keçilerin psikolojileri bozuldu. Gün boyunca ne yem yiyen ne de su içen çoğu keçi adeta hayata küstü. Yangında yavrusunu kaybeden bir keçi başını duvardan ayırmazken, annesini kaybeden yavru keçi ise tüm gün hareketsiz şekilde yatıyor.