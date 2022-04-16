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OTOMATİK OYNAT
03:27
Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi... | Video 16.04.2022 | 16:33
01:28
Muğla'da trafik kazası: 1 yaralı | Video 16.04.2022 | 16:33
01:29
Mersin’de muz kolilerine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi 16.04.2022 | 16:13
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Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 16.04.2022 | 15:34
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Kadıköy'de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı | Video 16.04.2022 | 15:08
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20 metrekarelik dükkanda yarım asırdır zamana ayar veriyor | Video 16.04.2022 | 14:44
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İstanbul’da göçmenlere yönelik huzur uygulaması yapıldı | Video 16.04.2022 | 14:21
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Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar | Video 16.04.2022 | 12:43
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Osmaniye’de heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı | Video 16.04.2022 | 11:51
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İstanbul'da direksiyon başındaki taksiciye yolcu tekmesi kamerada 16.04.2022 | 11:42
05:54
İstanbul Kadıköy’de feci kaza; otomobil ikiye bölündü | Video 16.04.2022 | 11:09
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Çarşaflı hırsızlara operasyon 16.04.2022 | 10:55
Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.