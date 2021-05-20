Muğla'da yağmur suyu borusunda sıkışan yavru kedinin kurtarılma anı kamerada
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanda yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.
Mustafa Kemal Mahallesi Beceren Sokak'taki bir apartmanın sakinleri, yağmur suyu borusundan kedi sesi geldiğini fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kedinin sesinin geldiği yerden boruyu keserek kediyi mahsur kaldığı yerden çıkarttı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, apartman sakinlerine teslim edildi. Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.