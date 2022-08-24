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Muğla’da yağmurda deniz keyfi | Video 24.08.2022 | 14:33
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Bolu’da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 24.08.2022 | 11:50
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Eyüpsultan’da sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada | Video 24.08.2022 | 10:37
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İstanbul Avcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video 24.08.2022 | 09:37
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Fatih’te korkutan kaza: Araçlar alev alev yandı | Video 24.08.2022 | 08:46
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Gözde turizm merkezi Muğla’nın doğa harikası Akbük Koyu’nda, öğle saatlerinde yağmur başladı. Yağmura aldırış etmeyen tatilciler deniz keyfini sürdürdü.
Gözde turizm merkezi Muğla'da hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece olarak ölçüldü.
Muğla'nın doğa harikası Akbük Koyu'nda öğle saatlerinde yağmur bastırdı. Akbük Koyu'daki tatilciler, aniden bastıran yağmurun şaşkınlığını yaşadı. Yağmura aldırış etmeyen tatilciler ve çocukları deniz keyfini sürdürmeye devam ettiler.