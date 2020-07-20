Muğla'da yer altından çıkan yılanların korkutan çılgın dansı kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
01:02
Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video 20.07.2020 | 15:35
01:16
00:17
01:47
01:00
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 20.07.2020 | 11:33
02:21
01:15
02:05
01:00
01:48
Bursa'da iş yerine giren hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti | Video 20.07.2020 | 09:34
01:04
01:04
01:27
07:01
04:12
Eskişehir'de sokak ortasında çocuğunu döven anne karakola götürüldü | Video 19.07.2020 | 17:31
00:53
01:53
00:56
Muğla’nın Menteşe ilçesi Akbük yolunda görülen yer altında çıkan siyah yılanlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenirken, çılgın dansları korku dolu anlar yaşattı.