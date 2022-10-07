Video Yaşam Muğla’da yıldırım yangınları kontrol altına alındı | Video
Muğla’da yıldırım yangınları kontrol altına alındı | Video

Muğla’da yıldırım yangınları kontrol altına alındı | Video

07.10.2022 | 12:35

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Muğla’da etkili olan yağış, yıldırım kaynaklı yağışları beraberinde getirdi. Bölgede çıkan 13 yıldırım yangını, jet hızıyla söndürülürken, Ortaca’da yangına müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alındı.

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Muğla bölgesinde 6 Ekim'de yaşanan yağış beraberinde yıldırım kaynaklı yangınları getirdi. Bölgede 13 yıldırım kaynaklı yangın meydana geldi.

Yangınlara jet hızıyla müdahale edildi. Tüm yangınlar, tek ağaçta büyümeden söndürüldü.

Öte yandan Ortaca Gökbel bölgesinde karadan ulaşımın olmadığı noktadaki yıldırım yangınına hava araçlarıyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alındı.

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