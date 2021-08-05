Video Yaşam Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı | Video

Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı | Video

Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı | Video
05.08.2021 | 10:29

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Muğla’da devam eden yangınlarda yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı. O anlar havadan görüntülendi.

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Muğla'da yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Yangınla birlikte risk taşıyan mahalle ve köyler tahliye edilirken, gün boyunca alevlerin etkili olduğu farklı noktalardan yükselen dumanlar ise gökyüzünü griye boyadı. Şehrin renginin adeta ikiye bölündüğü o anlar havadan görüntülendi.

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