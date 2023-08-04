Muhabirin ayılarla imtihanı! Ayılar kovaladı, muhabir böyle kaçtı | Video 04.08.2023 | 11:17 Dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nde görüntü çeken İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri, ayının saldırısından son anda kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yemek bulamayan ayılar, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlara saldırırken, haber yapmak için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mücahit Tarlan ve arkadaşları da ayıların saldırısından son anda kurtuldu. Anons yaptığı esnada saldırıya uğrayan İHA Muhabiri Mücahit Tarlan, yaşadıklarını anlatırken ikinci bir saldırıya uğradı. Olayda yara almadan kurtulan İHA muhabiri, ayıların saldırgan olduğunu ve vatandaşların ayıların doğal hayatlarına müdahale edilmemesini tavsiye etti.