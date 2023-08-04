Muhabirin ayılarla imtihanı! Ayılar kovaladı, muhabir böyle kaçtı | Video
Dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nde görüntü çeken İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri, ayının saldırısından son anda kurtuldu.
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