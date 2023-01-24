Muhtar adayı olan husumetlisine pompalı tüfekle saldırdı, mahalleli ayaklandı: 2 yaralı | Video 24.01.2023 | 08:29 Bursa’da yeni oluşturulan merkez Yıldırım ilçesi Çelebi Mehmet Mahallesi'nde muhtarlık seçimi öncesi husumetli olduğu muhtar adayını kahvede gören şahıs, pompalı tüfekle arka arkaya ateş açtı. Saçmaların hedefi olan muhtar adayı Hamdi Adıyaman ve kahvede oturan Bekir Aydın yaralandı. Muhtar adayının yakınları olay yerinde toplandı. Öfkeli kalabalık, jandarma timlerinin ikna çalışması sonucu evlerine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Yıldırım ilçesinde Vakıf Mahallesi'nden ayrılan bir semte Çelebi Mehmet Mahallesi adı verildi. Burada muhtarlık seçimi için süreç başladı.Dün gece ise Çelebi Mehmet Mahallesi muhtar adayı Hamdi Adıyaman kahvehanede saldırıya uğradı.Olay, Vakıf Mahallesi Vatansever Sokak'ta meydana geldi. Daha önce tartışma yaşadığı şahıs, muhtar adayı Hamdi Adıyaman ile kahvede sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce şüpheli kişi aracından aldığı pompalı tüfekle arka arkaya tetiğe bastı. Saçmalardan biri, Hamdi Adıyaman'a isabet ederken, biri de kahvede bulunan Bekir Aydın'ı yaraladı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Muhtar adayı yakınının vurulduğunu duyan akrabaları ise olay yerine geldi. Yükselen tansiyon üzerine bölgeye takviye olarak jandarma özel harekat sevk edildi. Tansiyonu düşüren jandarma ekipleri bir sürede güvenlik amaçlı bölgede kalırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldıJandarmanın soruşturması ve zanlıyı yakalama çalışması sürüyor