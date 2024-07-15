'Muhtarlık seçimi husumeti' cinayetinde 2 kardeşin katil zanlısı yakalandı | Video
Samsun'da muhtarlık seçimi husumetinden dolayı pompalı tüfekle 2 kardeşi öldüren, kardeşlerin 2 arkadaşını da yaralayan katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan diğer yaralı Zafer E.T. de tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Her iki yaralı da ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İbrahim A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İbrahim A.'nın evinin önünde ise jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Eren Kılıç ve Emre Kılıç kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Taraftar arasında muhtarlık seçiminden dolayı husumet bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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