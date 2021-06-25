Video Yaşam Muhteşem görüntüsüyle mest eden tarihi Fiskaya Şelalesi yeniden akmaya başladı | Video

Muhteşem görüntüsüyle mest eden tarihi Fiskaya Şelalesi yeniden akmaya başladı | Video

Muhteşem görüntüsüyle mest eden tarihi Fiskaya Şelalesi yeniden akmaya başladı | Video
25.06.2021 | 14:31

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin tarih ve turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Fiskaya Şelalesi’nin yeniden akmasını sağladı.

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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun, sosyal medya buluşmalarında 'Fiskaya'daki şelaleyi akar hale getireceğiz' müjdesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSİ) Genel Müdürlüğü, proje kapsamında, şelalenin tekrardan eski görünümüne ve akar hale getirilmesi için yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Fiskaya Şelalesi'nin sit alanı içerisinde yer alması nedeniyle çalışmalarını hassasiyetle yürüten DİSKİ, alt kısımda bulunan 85 tonluk biriktirme havuzundaki suyu saniyede 80 litre devir daimlik pompa ile şelaleyi tekrar akar hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültür, tarih ve turizmi açısından büyük öneme sahip 'Fiskaya Şelalesi'nin eski görünümüne kavuşturmasıyla Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi'yle bütünlük oluşturarak muhteşem görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "Fiskaya Şelalesi yeniden akıyor. Şehrimizin her bir köşesini, her bir değerini eski güzel günlerine kavuşturmak için gündüz gece demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SEYİR TERASI DA YENİLENECEK
Şelale ile bütünlük arz eden seyir terasıyla ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, hazırladığı proje Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, proje kapsamında Fiskaya Şelalesi'nin üst kısmında eskiyen seyir terasını yenileyecek.

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