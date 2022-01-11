Muradiye’de karlı yollarda hasta kurtarma operasyonu | Video

Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 bin 400 rakımlı köyde oturan doğum hastası kadın, 3 saatlik çalışma sonucu hastaya ulaşıldı.

İlçeye 22 kilometre uzaklıktaki Yukarı Argit Mahallesi'nin 2 bin 400 rakımlı Demirtepe mezrasında yaşayan 21 yaşındaki doğum hastası Rabia Özbay'ın rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Mezraya gitmek üzere yola çıkan 112 acil sağlık ekipleri; kar yağışı, tipi ve buzdan dolayı yoldan çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Muradiye Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından ambulans bulunduğu yerden çıkarılarak hastanın evine ulaşıldı.Özbay, evde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.