Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı | Video

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Bingöl’ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde suların yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişiyi, AFAD kurtardı.
Vatandaşlar, AFAD ekiplerine teşekkür etti.