Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı | Video

Bingöl’ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde suların yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişiyi, AFAD kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesindeki 3 arkadaş balık tutmak için Murat Nehri kenarına gitti. Baraj kapaklarının açılmasıyla suyun debisi yükselirken, 3 arkadaş nehirde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu AFAD'a bildirdi. Bölgeye giden ekipler, mahsur kalan 3 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.Vatandaşlar, AFAD ekiplerine teşekkür etti.