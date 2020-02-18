Video Yaşam Murat Nehri’nde mahsur kalan kurt köpeği kurtarıldı | Video

Murat Nehri’nde mahsur kalan kurt köpeği kurtarıldı | Video

Murat Nehri’nde mahsur kalan kurt köpeği kurtarıldı | Video
18.02.2020 | 18:26

Ağrı merkeze bağlı Dambat Köyü yakınlarında Murat Nehri’nde bir buz parçası üzerinde üç gün boyunca mahsur kalan kurt köpeği, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre üç gün önce yüzeyi soğuk havalarında etkisi ile tamamen buz tutan Murat Nehri'nde yiyecek aramaya çıkan kurt köpeği buzun kırılması ile birlikte bulunduğu yerde mahsur kaldı. Yaklaşık üç gün boyunca mahsur kaldığı yerden çıkamayan köpeğin durumunu haber alan Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekip, köpeği kurtarmak için bölgeye hareket etti.

Buz gibi havaya aldırış etmeden suya girip ve köpeğe ulaşan ekip, köpeği mahsur kaldığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı.

MURAT NEHRİ'NDE MAHSUR KALAN KURT KÖPEĞİNİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI
Ağrı merkeze bağlı Dambat Köyü yakınlarında Murat Nehri'nde bir buz parçası üzerinde üç gün boyunca mahsur kalan kurt köpeği, Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre üç gün önce yüzeyi soğuk havalarında etkisi ile tamamen buz tutan Murat Nehri'nde yiyecek aramaya çıkan kurt köpeği buzun kırılması ile birlikte bulunduğu yerde mahsur kaldı. Yaklaşık üç gün boyunca mahsur kaldığı yerden çıkamayan köpeğin durumunu haber alan Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekip, köpeği kurtarmak için bölgeye hareket etti.

Buz gibi havaya aldırış etmeden suya girip ve köpeğe ulaşan ekip, köpeği mahsur kaldığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı. Ekipler, açlıktan, yorgun ve bitkin düşen köpeği veterinere götürerek gerekli aşıları yapıldıktan sonra tekrar doğasına bıraktı.

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