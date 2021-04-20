Murat Nehri’ne düşen 6 yaşındaki İpek’in cansız bedenine ulaşıldı | Video
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Ağrı’da arkadaşlarıyla oynarken nehre düşen küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.
Dün öğle saatlerinde Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde 6 yaşındaki İpek Y., 4 arkadaşı ile birlikte Murat Nehri yakınlarında oyun oynarken dengesini kaybederek nehre düştü. 100 metre kadar sürüklenen küçük İpek dakikalar sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, 112 ekipleri ve AFAD personeli sevk edildi. Murat Nehri içerisinde yapılan aramalar gece saatlerine kadar sürdü. Günün erken saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başlayan ekipler, İpek Y.'in cansız bedenine kaybolduğu yerden 15 kilometre uzaklıkta bulunan Diyadin Kaplıcaları bölgesinde ulaştı.