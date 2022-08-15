Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
Muratlı çevreyolunda feci kaza: 6 yaralı | Video 15.08.2022 | 14:53
06:06
Nemrut Dağı’nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı | Video 15.08.2022 | 14:48
00:16
Beykoz’da şiddetli yağışa dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü | Video 15.08.2022 | 14:48
00:59
Kağıthane’de caddeler göle döndü | Video 15.08.2022 | 14:48
02:21
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 15.08.2022 | 14:45
01:04
Van'da 20 ton saman ve 5 bin bağ ot yandı | Video 15.08.2022 | 14:38
01:11
02:02
Gaziosmanpaşa'da yağmurda yol çöktü otomobil çukura düştü | Video 15.08.2022 | 13:21
04:28
Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 15.08.2022 | 13:22
01:08
Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti | Video 15.08.2022 | 13:22
03:57
Kars’ta mest eden dolunay manzarası | Video 15.08.2022 | 12:15
00:16
Sancaktepe’de selde mahsur kalan motosikletliler kamerada | Video 15.08.2022 | 12:35
01:59
D-100’de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 15.08.2022 | 12:32
01:08
14:01
02:15
Gazipaşa'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 15.08.2022 | 12:02
07:43
00:29
İstanbul'da belediye otobüsünü su bastı | Video 15.08.2022 | 11:40
01:16
Aksaray'da motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 15.08.2022 | 11:27
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Leyla K. ile Nejla C. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar ise Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
Kaza bölgesinde trafik düzenini sağlayan Emniyet Trafik ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.