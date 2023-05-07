Video Yaşam Muş Ovası’nı kırmızıya bürüyen lalelerden kartpostallık görüntüler | Video
Muş Ovası’nı kırmızıya bürüyen lalelerden kartpostallık görüntüler | Video

Muş Ovası’nı kırmızıya bürüyen lalelerden kartpostallık görüntüler | Video

07.05.2023 | 09:24

Muş Ovası’nda açan laleler doğal güzellikleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

'Muş 1071' ismiyle tescillenen ve koruma altına alınan Muş Lalesi, her yıl nisan ayının sonunda açmaya başlıyor ve 20 gün boyunca Muş Ovası'nı kırmızıya bürüyerek görenleri kendine hayran bırakıyor. Muş'un çeşitli bölgelerinde yoğun bir şekilde açan laleler karlı dağlarla birlikte seyri güzel görüntüler ortaya çıkarırken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Fotoğraf tutkunları da eşsiz manzaraları fotoğraf makineleri ve havadan drone ile görüntüleyip arşivlerine katıyor. Fotoğrafçıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gören lale tarlaları, sezon boyunca binlerce insanı ağırlıyor. Özellikle çocuklu ailelerin uğrak yerleri haline gelen lale tarlaları, sundukları güzel görüntüler ve eşsiz manzaralarla huzur veriyor.

"GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARAYA DOYAMADIK"
İstanbul'dan arkadaşlarıyla Muş'a laleleri görmeye ve fotoğraflarını çekmeye gelen Nejdet Nardemir isimli gezgin, gördükleri manzaraya hayran kaldıklarını söyledi. Nardemir, "Bugün sabah erken saatlerde uyandık, bu doğa harikası yere bir an önce gidelim diye heyecanla bekledik. Koşarak geldik ama gerçekten çok muhteşem. Grup arkadaşlarımla birlikte buranın güzelliğini görmek bugüne kısmet oldu. Çok güzel görüntülerle karşılaştık. Karşıda karlı dağlar, ovada kırmızı laleler ve yeşillikler muhteşem bir görüntü var, doyamadık inşallah daha da çok geleceğim. Burayı görmek isteyen bütün arkadaşların ve lalelerin fotoğrafını çekmek isteyenlerin mutlaka gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

"HAYALİNİ KURDUĞUM MANZARANIN ORTASINDAYIM"
Yıllardır Muş Lalesi'ni görmek için fırsat kolladığını ifade eden bir diğer ziyaretçi Nigar Ertok da, "İstanbul'dan geliyorum. Yıllardır fotoğraflarına bakarak buranın hayalini kuruyordum. Şimdi hayalini kurduğum manzaranın ortasındayım. İnanılmaz güzel. Hayallerimde bile bu kadar güzel değildi. Gerçeği çok daha güzel ve muhteşem" diye konuştu.

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