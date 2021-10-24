Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
Siverek’te feci kazada: 3’ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti 24.10.2021 | 12:41
00:43
Markette yangın tüpü yere düştü, ortalık savaş alanına döndü... 24.10.2021 | 12:41
00:58
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı 24.10.2021 | 12:05
04:25
Deve kuşu yumurtası mezata çıktı, almak için kıyasıya yarıştılar 24.10.2021 | 11:56
03:18
Kızkalesi’nde sonbaharda deniz keyfi 24.10.2021 | 11:52
00:17
Dünya paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu | Video 24.10.2021 | 11:50
02:23
00:43
03:57
00:48
03:33
Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mest etti | Video 24.10.2021 | 11:31
02:05
Ürdün'de Amman’ın en büyük çarşısında korkutan yangın | Video 24.10.2021 | 11:31
05:49
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı 24.10.2021 | 10:48
02:50
01:48
Jandarma Mobil Harekat Merkezi her türlü göreve hazır 24.10.2021 | 11:06
00:52
Şişli'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı 24.10.2021 | 10:38
03:19
Sarıyer’de vatandaşlar tedirgin: Mahalleyi akrepler ve fareler bastı | Video 24.10.2021 | 10:25
03:31
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar | Video 24.10.2021 | 10:25
03:31
Müşteri gibi girip 30 bin liralık telefon çaldılar...O anlar kamerada 24.10.2021 | 10:12
İZMİT Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda olumlu sonuçların alınmasıyla Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos depreminde bir kısmı sulara gömülen Değirmendere'de dalışlar yeniden arttı. Müsilajdan su altındaki enkazın görünmediğini belirten dalış eğitmeni Cihan Arslan, "Müsilaj sürecinde su altında görüş yoktu. Birbirimizi göremiyorduk. Müsilaj yok denilecek düzeye gelince dalış sayımızı artırdık" dedi.
İzmit Körfezi'nde ilk olarak Nisan ayında görülen ve deniz yüzeyini kaplayan müsilaj su altını da etkiledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum öncülüğünde gerçekleştirilen 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında deniz salyasının etkili olduğu bölgelerde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla temizlik çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla müsilaj, deniz yüzeyinde etkisini kaybetti. Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde dalış yapan dalgıçlar, müsilajın etkisinin azalıp su altında görüşün artmasıyla, 17 Ağustos depreminde sulara gömülen bölgede dalışlarını arttırdı.
'DALIŞ YAPMAYA GELENLERİN SAYISI ARTTI'
Müsilaj etkisinin azalmasıyla, dalış için gelenlerin sayısında artış olduğunu söyleyen dalış eğitmeni Cihan Arslan, "Şu anda müsilajın herhangi bir etkisi yok. 4 ay öncesine kadar görüş şartları çok kötüydü, hem su yüzeyinde hem de su dibinde. Şu anda müsilajdan eser yok, görüş gayet iyi. Normal standartlarına döndü Marmara Denizi. Bulunduğumuz bölgede dalış turizmi de yapılıyor. Müsilajın temizlenmesinden sonra buraya dalış yapmak için gelenlerin sayısı arttı. Görüş şartları bizim en büyük etkenlerimizden biri. Müsilaj azaldı, batık çok daha net görülüyor. Dışarıdan gelen dalgıçlara çok daha iyi hizmet verebiliyoruz? dedi.
'CANLILIK ARTTI, BALIKLARI GÖREBİLİYORUZ'
Eskiye nazaran müsilajdan eser kalmadığını söyleyen Dünya Engelliler Serbest Dalış Şampiyonu Ufuk Koçak, "İndiğimiz her derinliğin üzerinde müsilajın korku filmlerinde olduğu gibi bir örtüsü vardı. Eskiden her şey hayalet gibiydi, ölümün perdesi gibi yayılmıştı. Suyun altına indiğimizde karşılaştığımız görüntü kötüydü. Yapılan son çalışmalarla birlikte müsilajın etkisi son derece azalmış ama bu yeterli mi, değil. Bu tür temizlik çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Dalış yaptığımız bölge, 17 Ağustos?ta suyun altına kalan bir bölge. Zaten bir yerde ölümü anlatan bir nokta fakat o enkazın içerisinde balıklar yuva yapmış. Bir yerde ölüm diğer tarafta yaşam var bir anlamda. O enkazın üzerine müsilajın da gelmesi iyice ürkütücü bir hal almıştı. Şu an azalmayla beraber canlılık arttı. Yeniden balıkları görebiliyoruz. Müsilajın çok yoğun olduğu dönemde maalesef boğulan balıklar görmüştük ama şu anda aşağıda hareketlilik çok iyi. Daha da güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.