Müsilaj istilasındaki Marmara Denizi'nde can pazarı! Balıkçı son anda kurtarıldı | Video
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Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında teknesinin motor kısmına müsilaj takılan balıkçı Kerem Alberi, müsilajı temizlemek isterken Marmara Denizi'ne düştü. Denizin yüzeyinde biriken yoğun müsilaj nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Kerem Alberi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Alberi tedavi altına alınırken, akıntıda başıboş halde sürüklenen tekne ise kayalıklara çarpmak üzereyken son anda durduruldu.