Müsilaj nedir? Başkan Erdoğan talimat vermişti! Harekete geçildi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj sorununa ilişkin talimat verdiğini söyleyerek, "Başta Marmara olmak üzere müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" demişti. Başkan Erdoğan'ın talimatının ardından yetkililer harekete geçti.

MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj; biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapıdır.

MÜSİLAJI OLUŞTURAN ETMENLER

• Mevsim sıcaklıkları, akıntı, tuz seviyesi, kirlilik vb. birçok farklı etken sayılabilir

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ! HAREKETE GEÇİLDİ

• 300 kişilik ekiple 91 ayrı noktadan numune alındı.

• Bilim-2 Araştırma Gemisi'nde analiz edilecek

• Belediyelere bu konuda teknik ve maddi destek verilecek.

• Bilim insanları, valiler, belediye başkanları ve STK'ların olduğu bir ortamda çözüm önerilerini tartışacak