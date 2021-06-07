Müsilaj testlerinde şaşırtan sonuçlar! A Haber İstanbul Üniversitesi'ndeki test merkezinde... | Video

Marmara bölgesinde yürek sızlatan müsilaj tablosu sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talimat vermiş ve çalışmalar hız kazanmıştı. Peki müsilaj neden oluşur? Denize nasıl zarar verir? A Haber, İstanbul Üniversitesi'nde yapılan araştırma ve testleri yerinde inceledi. Yapılan testlerden şaşırtan sonuçlar çıktı. Test sonuçlarını Prof. Dr. Neslihan Özdelice A Haber'e açıkladı.