Müsilaj testlerinde şaşırtan sonuçlar! A Haber İstanbul Üniversitesi'ndeki test merkezinde... | Video
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Marmara bölgesinde yürek sızlatan müsilaj tablosu sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talimat vermiş ve çalışmalar hız kazanmıştı. Peki müsilaj neden oluşur? Denize nasıl zarar verir? A Haber, İstanbul Üniversitesi'nde yapılan araştırma ve testleri yerinde inceledi. Yapılan testlerden şaşırtan sonuçlar çıktı. Test sonuçlarını Prof. Dr. Neslihan Özdelice A Haber'e açıkladı.