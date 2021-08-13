Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı | Video
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Marmara Denizinin güney kıyılarını oluşturan Gemlik körfezi bir süre önce müsilaj adı verilen deniz salyasından temizlenmişti. Temizlenen bölgede yunus balıklarının görüntüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Karacaali Mevkii'nde su yüzeyine çıkan yunus balıkları heyecana sebep oldu. Yunus Balıklarını gören vatandaşlar büyük süpriz yaşadı. Bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları anbean kaydetti.