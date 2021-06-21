Video Yaşam Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi | Video

Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi | Video

Müsilajın deniz altındaki tahribatı böyle görüntülendi | Video
21.06.2021 | 09:07

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Marmara Denizi’nde etkisi artarak devam eden müsilaj, denizin altını tamamen beyaza bürüdü. Müsilajın öldürdüğü deniz canlıları ise, dalgıç kamerası tarafından görüntülendi.

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Marmara Denizi'nde etkisini her geçen gün arttıran müsilaj, su altında yaşayan canlılara oldukça zarar veriyor. Müsilajın, deniz altındaki bu tahribatını gözler önüne sermek isteyen dalgıç Levent Şişman, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Sahili'nde dalış yaptı. Su altında bir süre gezinen Şişman, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Şişman'ın denizin altında kamerası ile kaydettiği görüntülerde, müsilajın denizin altını adeta bir kar gibi beyaza bürüdüğü görülüyor. Görüntülerin devamında ise, salya ile kaplanan deniz canlılarının ölü olarak bulunması ise tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor. Dalgıç Şişman, müsilaj ile birlikte bölgede yengeç ölümlerinin artarak devam ettiğini söyledi.

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