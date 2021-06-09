Video Yaşam Müsilajların arasında can pazarı kamerada. Kaptan denize düştü, jandarma hareket halindeki tekneye böyle atladı | Video

Müsilajların arasında can pazarı kamerada. Kaptan denize düştü, jandarma hareket halindeki tekneye böyle atladı | Video

Müsilajların arasında can pazarı kamerada. Kaptan denize düştü, jandarma hareket halindeki tekneye böyle atladı | Video
09.06.2021 | 14:36

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Müsilaj istilasındaki Marmara Denizinde teknesinden düşen kaptanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Müsilajların arasında boğulma tehlikesi geçiren kaptan Sahil Güvenlik botuna çekilip güverteye alındı. Kaptanı denize düştükten sonra kendi kendine seyreden 8 metrelik tekneyi de kayalıklara çarpmak üzereyken büyük bir cesaret örneği sergileyin sahip güvenlik botundan seyir halindeki tekneye atlayan profesyonel askerler son anda durdurdu. Nefes kesen o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'nın Mudanya ilçesi Yıldıztepe ile Kumyaka mevkii açıklarında yaşandı. Kendisine ait 8 metre boyundaki Kürşatbey isimli teknesi ile Kumyaka iskelesinden denize açılan 47 yaşındaki evli 2 çocuk babası K.A. bir süre seyrettikten sonra Yıldıztepe açıklarına geldiğinde müsilaj tabakasından geçen teknesinin pervanesi müsilaja takıldı. Pervaneye bakmak için demir çubukla uzandığı sırada tabakadan kurtulan tekne yol alınca dengesini kaybeden K.A. Marmara'nın müsilaj istilasındaki sularına düştü.

SAHİL GÜVENLİK'TEN FİLMLERİ ARATMAYACAK OPERASYON
Müsilaj tabakasının ortasında ölüm kalım savaşı veren K.A. ile kaptanı olmadan seyreden tekneyi gören kıyıdaki vatandaşlar Alo 158 ihbar hattını arayarak haber verdi.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı harekat merkezine 158 tarafından iletilen bir tekneden vatandaşın düştüğü ve teknenin kendi başına sürüklendiği ihbarı sonrası bölgeye Marmara Grup Komutanlığına bağlı TCSG-25 botu gönderildi. Olayın yaşandığı sırada Gemlik Körfezinde bir başka görevde olan TCSG -25 botu kısa sürede tekenin sürüklendiği bölgeye geldi.

Ekipler tarafından ilk olarak teknenin 150 metre yakınında denize düşen K.A. musilajların arasında tespit edilerek bot üzerine alınarak kurtarıldı. Daha sonra geri yolda takılı kalan ve başıboş ilerleyen tekneye ustaca yanaşan Sahil Güvenlik botu üzerinden görevli bir personel atlayarak tekneyi kontrol altına almayı başardı.

Tekne, kontrol altına alan personel tarafından, denizde fazla kalmadan kurtarılan K.A. ise TCSG-25 botu tarafından Arnavutköy Mudanya yat limanına getirildi. Hayati tehlikesi olmayan K.A.'ya teknesi marinada teslim edildi. K.A.'nın teknede tek başına olduğu sırada pervanenin müsilaja takılıp durduğu, pervaneye bakmak isterken teknenin hareket etmesi sonrası denize düştüğü, tekneye çıkmak istese de tekne üzerinde yol olmasından dolayı tekneye çıkmayı başaramadığı ve sahildeki vatandaşlar tarafından farkedildiği belirtildi.

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