Video Yaşam Muska ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı
Muska ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

Muska ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

20.11.2021 | 10:43

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Konya’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada meyve suyu kutusu ve muska içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

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