Video Yaşam Musluk malzemesi kutusundan 1 kilogram metamfetamin çıktı | Video
Musluk malzemesi kutusundan 1 kilogram metamfetamin çıktı | Video

Musluk malzemesi kutusundan 1 kilogram metamfetamin çıktı | Video

23.08.2022 | 14:47

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Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir araçta narkotik köpeği ile yaptığı aramada musluk malzemesi kutusunun içerisinde 1 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.

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Olay, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada aracın bagajında musluk malzemesi kutusunun içerisine gizlenmiş halde 1 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan Y.K., isimli şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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