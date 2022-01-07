Video Yaşam Muş'ta besicilerin hayvanlarıyla kar üzerindeki 6 kilometrelik zorlu yolculuğu | Video
Muş'ta besicilerin hayvanlarıyla kar üzerindeki 6 kilometrelik zorlu yolculuğu | Video

Muş'ta besicilerin hayvanlarıyla kar üzerindeki 6 kilometrelik zorlu yolculuğu | Video

07.01.2022 | 10:09

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Muş'ta besicilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, çetin kış mevsimi nedeniyle yaylada bulunan hayvanlarını 6 kilometrelik karlı dağların arasındaki patika yoldan yürüterek köye ulaştırdı.

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