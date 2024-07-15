Muş'ta çimento taşıma aracı kaza yaptı: 1 kişi yaralandı | Video 15.07.2024 | 13:30 Muş’ta çimento taşıma aracının şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre Özcan Tok yönetimindeki çimento aracı sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olaya yerine, AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen araçta sıkışan sürücü, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.