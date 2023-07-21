Muş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 8 yaralı | Video 21.07.2023 | 08:59 Muş-Bingöl karayolu üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Muş-Bingöl kara yolunun 10 kilometresinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan 49 AL 996 plakalı hafif ticari araç ile otomobillerin sürücülerinin isimleri henüz öğrenilmedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslar, yaralıları Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan bebek, hastanede yapılan müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi. Ola yerine gelen Polis ekipleri kaza alanında trafiğin kontrollü geçişini sağlamak için gerekli önlemleri aldı. Kazada kafa kafaya çarpışan arabalar ise kullanılamaz hale gelerek çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.