Video Yaşam Muş’ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde kardan tüneller oluşturuldu | Video
Muş’ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde kardan tüneller oluşturuldu | Video

Muş’ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde kardan tüneller oluşturuldu | Video

24.12.2021 | 08:38

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Muş’ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Yukarıyongalı köyünde evler tamamen kara gömülürken, sokaklarda küreklerle yol açan köylüler kardan tüneller oluşturdu.

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Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyünde kar esareti yaşanıyor. Yaklaşık 5 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, tek katlı evleri adeta kara gömdü. İş makinelerinin giremediği sokaklarda kapı ve pencereler kardan kapanma noktasına gelirken, küreklerle yol açan köylüler kardan tüneller oluştururdu. Dam ve çatılarda kar temizleme çalışması yapan vatandaşlar, her sabah aynı kar manzarasıyla karşılaşıyor. Evlerin, araçların ve traktörlerin kar altında kaldığı köyde, kapı önlerine asılan çamaşırlar da soğuk havanın etkisiyle donuyor. Geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar ise günde iki defa hayvanlarını kar üzerinde güçlükle besliyor.

"AKŞAM KAPILARIN ÖNÜNÜ TEMİZLİYORUZ, SABAH AYNI MANZARAYLA KARŞILAŞIYORUZ"
Kar yağışının bereket olduğunu belirten köylülerden Kerem Yöndem, "Ne kadar kar yağarsa yağsın bizi sevindiriyor. Köyün içinde bazı sokaklara iş makineleri giremediği için tüneller oluştu. Birkaç gündür yolumuz kapalıydı. Allah devletimizden razı olsun bugün yollarımızı da açtı. Akşam kapıların önünü temizliyoruz, sabah aynı manzarayla karşılaşıyoruz" dedi.

"TÜNELLERİN İÇİNDEN BİRBİRİMİZE GİDİP GELİYORUZ"
65 yaşındaki köy sakinlerinden Salih Özçelik ise Aralık ayında çok fazla kar yağdığını ifade ederek, "Sabah kapıları temizliyoruz akşam yine aynı kar yağıyor. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Yolumuz şu anda açık durumda. Yolumuz açılmasa evden çıkamıyoruz. Orta mahallemizde tüneller oluşmuş durumda. Tünellerin içinden gidip geliyoruz" diye konuştu.

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