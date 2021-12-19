Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı | Video

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MUŞ'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu, ulaşıma kapandı. Mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatını olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı. 11 köy ile 3 mezranın bulunduğu Yazladeresi grup köy yolu da kapanınca 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak karla mücadele çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köylüler, ekipler sayesinde evlerine ulaştırıldı. Bu arada bölgede etkili olan tipi karla mücadeleyi zorlaştırıyor.