Video Yaşam Muş'ta mest eden sonbahar güzelliği | Video
Muş'ta mest eden sonbahar güzelliği | Video

Muş'ta mest eden sonbahar güzelliği | Video

08.11.2021 | 09:13

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Muş’ta sonbahar mevsiminde sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken, fotoğraf sanatçıları da bölgeye akın etti.

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Kentte havaların soğumasıyla birlikte ağaç ve bitkilerde oluşan renk cümbüşü doyumsuz görüntü oluşturuyor. Merkeze bağlı Derecik köyü civarında oluşan sonbahar manzaraları, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu. Türkiye'nin farklı illerinden Muş'a gelerek sonbahar görüntülerini kayıt altına alan fotoğraf sanatçıları, karşılaştıkları manzara karşısında adeta büyülendi.

"MUŞ, SONBAHARIN SANAT OLARAK YAŞANDIĞI YER"
Fotoğraf sanatçılarından Sati Güder, İstanbul'un kaosundan kopup Muş'a fotoğraf çekmek için geldiklerini belirterek, "Sonbaharın sanat olarak yaşandığı yer gerçekten. Şu anda Derecik Vadisi'ndeyiz ve renkler coşmuş durumda. Her ton var. Huzur, sakinlik, dinginlik, sanat, her şey burada. Çok keyifli gidiyor" dedi.

"MUŞ, TURİZM AÇISINDAN ÜLKEMİZDE PEK HAK ETTİĞİ YERİ GÖRMEMİŞ"
Arkadaşlarıyla birlikte Muş bölgesini fotoğraflamaya geldiklerini anlatan fotoğraf sanatçılarından Faruk Akbaş ise sonbaharın yaşanmasının kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi. Muş'un fotoğrafçılar açısından çok fazla bilinen bir yer olmadığını belirten Akbaş, "O yüzden çok önemsiyoruz. Derecik Vadisi bizi şaşırttı. Bu kıvrıla kıvrıla giden yolda ağaçların farklı tonlarını görerek fotoğraflıyoruz ve arşivimize yepyeni fotoğraflar kazandırdığımızı düşünüyoruz. Gerçekten Muş turizm açısından ülkemizde pek hak ettiği yeri görmemiş diye düşünüyoruz. Doğa rengarenk. Kartpostal tadında fotoğraflar alıyoruz. Ağaçlar, yapraklar o kadar güzel ki son demlerini yaşıyor" diye konuştu.

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