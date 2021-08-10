Video Spor Mustafa Denizli: "Alsancak Stadyumu'nun açılışını beş gözle bekliyorum" | Video
Mustafa Denizli:

Mustafa Denizli: "Alsancak Stadyumu'nun açılışını beş gözle bekliyorum" | Video

10.08.2021 | 16:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Beşiktaş Genel Kurulu’nda kavga çıktı! | Video 00:35
Son Dakika: Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı! | Video 28.05.2022 | 13:40
Liverpool Real Madrid MAÇI CANLI İZLEME EKRANI! Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid TV8 ile canlı izle HD şifresiz! | Video 02:15
Liverpool Real Madrid MAÇI CANLI İZLEME EKRANI! Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid TV8 ile canlı izle HD şifresiz! | Video 28.05.2022 | 14:03
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi | Video 00:58
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi | Video 27.05.2022 | 14:46
Kayserispor - Sivasspor maçı canlı izle! A Spor ile Kayseri Sivas maçı canlı yayın izle 01:45
Kayserispor - Sivasspor maçı canlı izle! A Spor ile Kayseri Sivas maçı canlı yayın izle 26.05.2022 | 20:10
Dünya bu aldatma iddiasını konuşuyor! İkinci Mauro Icardi vakası | Video 00:13
Dünya bu aldatma iddiasını konuşuyor! İkinci Mauro Icardi vakası | Video 26.05.2022 | 15:19
Kupa finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında büyük kavga | Video 03:18
Kupa finaline giden Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında büyük kavga | Video 26.05.2022 | 11:44
Pendik’te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı | Video 03:24
Pendik’te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı | Video 23.05.2022 | 12:11
Uğurcan Çakır oynamak istediği ligi açıkladı Gönlümden geçen... | Video 01:42
Uğurcan Çakır oynamak istediği ligi açıkladı "Gönlümden geçen..." | Video 23.05.2022 | 10:22
Bulgaristan’daki maçta göz göre göre şike yapıldı | Video 00:57
Bulgaristan'daki maçta göz göre göre "şike" yapıldı | Video 22.05.2022 | 17:03
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi | Video 03:49
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi | Video 22.05.2022 | 15:55
EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu | Video 02:17
EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu | Video 22.05.2022 | 13:53
İlhan Palut’u pişman ettiren Uğurcan Yazğılı SABAH Spor’a konuştu! Hedefim... 00:51
İlhan Palut'u pişman ettiren Uğurcan Yazğılı SABAH Spor'a konuştu! "Hedefim..." 22.05.2022 | 13:10
Ergin Ataman, milli takımı işaret etti! Hedefim, A Milli Takım’la da madalya kazanmak 01:03
Ergin Ataman, milli takımı işaret etti! "Hedefim, A Milli Takım'la da madalya kazanmak" 22.05.2022 | 01:21
Lille’den Burak Yılmaz’a duygusal veda! Türkiye’de çok şampiyonluklar kazandım ama... | Video 04:21
Lille'den Burak Yılmaz'a duygusal veda! "Türkiye'de çok şampiyonluklar kazandım ama..." | Video 20.05.2022 | 16:06
Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya... 01:25
Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya... 19.05.2022 | 19:40
Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı 01:35
Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı 19.05.2022 | 18:43
Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi Finali TV 8,5 EXXEN İZLE 01:33
Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi Finali TV 8,5 EXXEN İZLE 18.05.2022 | 16:46
Dünya şampiyonuna davullu zurnalı karşılama | Video 04:17
Dünya şampiyonuna davullu zurnalı karşılama | Video 17.05.2022 | 11:35
Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak’ın son anları kamerada | Video 04:59
Ringde hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları kamerada | Video 17.05.2022 | 09:46
Zlatan Ibrahimovic kendini coşkuya kaptırdı, otobüsün kırılmaz camını kırdı | Video 00:49
Zlatan Ibrahimovic kendini coşkuya kaptırdı, otobüsün "kırılmaz" camını kırdı | Video 16.05.2022 | 16:27

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yeni sezon öncesinde istedikleri birçok transferi gerçekleştirdiklerini ve iki futbolcuyu daha renklerine katmak istediklerini söyledi. Denizli, iyi bir oyun sergileyen ve fark oluşturan bir takım olmak istediklerini ifade ederek, "Fiziken çizgi dışında ama ruhen çizgi içinde bu mücadeleye başlıyorum" dedi. Alsancak Stadyumu'nun açılışını beş gözle beklediğini vurgulayan Denizli, Altay-Göztepe derbisinin uzun yıllar sonra yeniden oynanacak olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yeni sezon öncesinde Altay Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalar yaptı. Uzun çalışmalar sonucunda düşündükleri transferlerin önemli bir kısmını kadrolarına kattıklarını söyleyen Denizli, "Bu süreç bizi hem yordu hem de geç olması sebebiyle düşündüğünüz transferler anında gerçekleşmiyor. Geç bir araya geldik ama bu süreci iyi değerlendirmek ve bu geçiş dönemini de en az kayıpla atlatma niyetindeyiz. Oyuncuların takıma uyumları zaman almayacak" dedi.

KADRODA AYRILIKLAR YAŞANACAK
Uzun zaman sonra ilk kez taraftarlarının önüne ilk kez bir Süper Lig maçıyla çıkacaklarını ifade eden Denizli, "Başlangıçlar heyecan verici ve zordur. Biz zorlukları yaşadık. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek lehimize çevirmek bizim görevimiz. Cumartesi günü taraftarımızla buluştuğumuz zaman başlayacak olan lig serüvenini ilk hafta heyecanını yaşayacağız. Bu arada kadromuzun sayısal olarak benim için yeterliliği çalışma düzenimizin sahada aksamaması öncelik taşıyor. Geldiğim zaman 35 kişilik kadro vardı, normalin üstünde. Bu dönem geldiğim günden beri hizmet veren, bize katkıları olan, önümüzdeki dönem aramız da olmayacak futbolculara camia adına teşekkür ediyorum. Fakat futbol böyle bir şey, ayrılıkların yaşandığı bir spor dalı. Bunları konuşurken tüylerim diken diken oluyor. Bu kararları vermek son derece zor ama kulübü ve takımı düşünüyorsak bu kararları vermek zorundayız" diye konuştu.

"FİZİKEN ÇİZGİ DIŞINDA AMA RUHEN ÇİZGİ İÇİNDE BU MÜCADELEYE BAŞLIYORUM"
Denizli, yeni sezonda tüm takımlara başarılar dileyerek, "Taraftarımızın öncelikle oynadığımız futboldan zevk almasını umuyorum. Bizi izleyen futbolseverlerin futbol adına mutlu olması öncelikli dileğimiz. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman iyi futbol, iyi sonuçları getirir. O bakımdan görevimiz hem onur verici hem de zor. Başarıyı yakaladığımız zaman bizi mutlu edecek bir çalışma. Bu camiadan ayrıldığım zaman takımım şimdi mücadele vereceğimiz ligdeydi. Bu kez fiziken çizgi dışında, ruhen çizgi içinde bu mücadeleye başlıyorum. Bu takıma taraftarla bütünleşerek hem İzmir hem Türkiye'de gerçek manada büyük sempatisi olan ve bundan sonrada sempatizan sayısının artacağını düşünerek başlamak istiyoruz. Buna da hazırız" ifadelerini kullandı.

"ERİC BJÖNKANDER TALİHSİZ BİR SAKATLIK YAŞADI"
Denizli, yeni transferlerden Eric Bjönkander'in dün talihsiz bir sakatlık yaşadığını da söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda MR çekiliyor. Temenni ediyorum ki iyi bir haber alırız ve sakatlığı uzun sürmez. Eric Bjönkander zeminden kaynaklanan bir sorundan dolayı sakatlandı. Bilek yan bağlarından sıkıntı yaşayarak koltuk değnekleriyle idmanı yarım bıraktı."

"HEDEF FARK OLUŞTURMAK"
Süper Lig'de hedeflerinin ligde fark oluşturmak ve Avrupa kupalarında mücadele eden bir Altay olduğunu belirten Denizli, "Son derece güçlü rakiplerimiz var ama neticede biz onu başarmak için buradayız. Zaman zaman futbolda her türlü sonucun olduğunu bilerek çalışıyoruz. Bizim içeride ve dışarıda oynayacağımız oyun şekli çok fazla değişiklik göstermez. Önce rakibin değil, bizim ne yapacağımızı iyi çalışıp konsantre olmamız gerekir" dedi.

"YENİ SEZONA AKLIMIZDA SORU İŞARETİ OLMADAN BAŞLAMAK İSTİYORUZ"
Denizli, hala gelmesini bekledikleri iki futbolcu olduğunu kaydederek, "Yeni sezona aklımızda soru işareti olmadan başlamak istiyoruz. İranlı sol bek Mohammad Naderi, benim İran'dan takip ettiğim, önü son derece açık İran Milli Takımı'nda görev yapan ve alternatif pozisyonlarda kullanabileceğim bir oyuncu. Altay'ın kendisinden yeterince istifade edeceği bir oyuncu" şeklinde konuştu.

"ALSANCAK STADYUMU'NUN AÇILIŞINI BEŞ GÖZLE BEKLİYORUM"
Alsancak Stadyumu'nun açılmasına kısa bir süre kaldığını da hatırlatan Denizli, şu ifadeleri kullandı:
"Alsancak Stadyumu'nda benim bütün gençliğim geçti. Orda yattım, yedim, çalıştım yıllarca. Alsancak Stadyumu için 'Evimiz' dememden daha doğal bir şey olamaz. Ben İzmir'e geldiğimde her takımın tesisi vardı, Altay'ın yoktu. Altay'ın evi hep Alsancak oldu. Onun için Altay'la özdeşleşmiştir. Açılacağı tarihi dört gözle bekliyoruz. Ben de beş gözle bekliyorum."

ALTAY-GÖZTEPE DERBİSİ
Bu sezon Süper Lig'de yeniden Altay-Göztepe derbisinin oynanacağını da ifade eden deneyimli teknik adam, sözlerine şöyle son verdi:
"Bu rekabet İzmir'in en güzel rekabetlerinden biri ancak son dönemlerde kesintiye uğramıştı. Altay-Göztepe maçlarının veya diğer kulüplerin bizle oynadığı maçların keyfi çok farklıdır. Bu rekabeti hem yurt içinde hem de yurt dışında devam eden bir rekabetti, Fuar Şehirleri Kupası ve UEFA Kupası döneminde bu ülkeyi temsil etmiş takımlardır. Yeniden buluşmaları İzmir adına, bizim adımıza son derece sevindirici."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA