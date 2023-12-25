Mustafa Hakkulu'yu arkadaşı İsa Dumlu öldürmüş! Canlı yayında gözaltına alındı | Video 25.12.2023 | 12:55 Adana Kozan ilçesinde kaybolan 35 yaşında evli ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu’ndan 13 Aralık Çarşamba günü arkadaşlarının iş yerinde göründükten bu yana haber alınamıyordu. Yaşanan gelişmelerin ardından cinayete kurban gittiği kesinleşen Hakkulu'nu bulan kişi, canlı yayına açıklamalarda bulunan arkadaşları gözaltına alındı. Cinayetin ortaya çıkması ardından soruşturma sürerken itiraf geldi. Şüpheliler arasında yer alan İsa Dumlu arkadaşı Mustafa’yı öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti. Olay anını anlatan Dumlu, eşinin fotoğraflarını gören Hakkulu'nun ağza alınmayacak sözler söylediğini, bu nedenle dayanamayıp cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken itiraf Müge Anlı programında geldi. Programa katılan İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Kozan ilçesinde kaybolan 35 yaşında evli ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan 13 Aralık Çarşamba günü arkadaşlarının iş yerinde göründükten bu yana haber alınamıyordu. 13 Aralık günü Ailesi ve eski eşi Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu'nu aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Bengül Hanım, eski eşinin kaybına ilişkin şüphelerin kendi üzerine yoğunlaştığını, suçlanmak istemediği için Müge Anlı stüdyolarına geldiğini açıklamıştı.

Bengül, "Mustafa bana yüklü miktarda para getirmez. 300-500 lira çocuklara okul harçlığı oluyordu. Benim borcum var. Ben borçluyum. Mustafa'nın banka kartı dışında kartı yok. Araştırabilirsiniz" diye konuşmuştu. Adana Kozan'da yaşayan ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun aracı bir yol kenarında camları açık şekilde bulunmuştu. Bu süreçte ise ailenin şüpheleri eski eş üzerinde yoğunlaşmıştı. Ardından İsa adlı arkadaşının Mustafa Hakkulu'nun kendi aracı dışında farlı bir arabayla ve yanında da yüzünü göremediği biriyle kendisine gelerek para aldığını öne sürmüştü.

KAYBINDAN GÜNLER SONRA CESEDİNE ULAŞILDI

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık'ta terk edilmiş aracı bulunan ve 13 gündür haber alınamayan Müge Anlı'da günlerdir bulunmaya çalışılan Mustafa Hakkulu'nan acı haber geldi.Üç çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Tüm aramalar, ifadeler ve görüntülerin incelenmesi ardından Mustafa Hakkulu arabasının bıraktığı yerden yaklaşık 10 kilometre ötede bir dere yatağında ensesinden vurulmuş şekilde bulunduğunu Müge Anlı canlı yayında duyurdu. Öte yandan Hakkulu'nun başka bir yerde vurulduğu ve bulunduğu yere bırakıldığı düşünülüyordu.

İTİRAF CANLI YAYINDA GELDİ

Gelişmelerin ardından cinayete kurban gittiği kesinleşen Hakkulu'nu bulan kişi, canlı yayına açıklamalarda bulunan arkadaşları gözaltına alındı. Cinayetin ortaya çıkması ardından soruşturma sürerken itiraf geldi. Şüpheliler arasında yer alan İsa Dumlu arkadaşı Mustafa'yı öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti. Olay anını anlatan Dumlu, eşinin fotoğraflarını gören Hakkulu'nun ağza alınmayacak sözler söylediğini, bu nedenle dayanamayıp cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken itiraf Müge Anlı programında geldi. Programa katılan İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.