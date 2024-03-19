Müstakbel kayınvalide ile yasak aşkı ortaya çıkaran aşk mesajları | Video
Şirin Taşkömür; kocası Savaş'ı hiç sevmediğini, damadı ile de kaçmadığını belirtti. Selahattin Taşkömür ise kayınvalidesi ile kaçmadığını sadece ona kaçması için yardımcı olduğunu söyleyerek tüm iddiaları yalanladı.
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