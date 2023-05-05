Müstakil evde yangın: Yanan kömürlükte patlama anında yaşanan panik kamerada | Video
Kahramanmaraş’ta müstakil bir ikametin kömürlüğünde çıkan yangın patlamalarla paniğe neden olurken, korku dolu anlar kameralara yansıdı.
Yangın nedeniyle çıkan duman gökyüzünü kaplarken, yangın sırasında kömürlükte bulunan tüp bir anda büyük bir gürültü ile patladı. Patlama anı kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların korku dolu bakışları arasında itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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