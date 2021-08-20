Video Yaşam Müşteri gibi geldi, belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı | Video

Müşteri gibi geldi, belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı | Video

Müşteri gibi geldi, belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı | Video
20.08.2021 | 14:22

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan lunaparka geçtiğimiz ay iki kez gerçekleştirilen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Silahlı saldırganın Lunapark’a silahlı saldırı olayı meydana gelen lunaparkta ilk saldırıyı gerçekleştiren bir şüpheli ile saldırgana yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan 3 kişi tutuklanırken, ikinci saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marina bölgesindeki lunapark geçtiğimiz ay içerisinde iki defa silahlı saldırı olayı meydana geldi. İlk olay, 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müşterilerin en yoğun olduğu akşam saatlerinde Lunapark işletmecisi U.K.'ye (52) gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar tarafından olayın şüphelisi A.B. (26) ve saldırgana yardım ve yataklık ettikleri, Marmaris'e gelerek adres ve hedef gösterdikleri ileri sürülen B.H.Ç. (20) ve K.S. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Lunaparkta meydana gelen ikinci saldırı ise 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.U. (28) lunapark çalışanı bir kişiyi bacağından silahla yaralarken, saldırının güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Kameralar tarafından anbean kayda alınan saldırıda, lunaparka müşteri gibi gelen Ş.U. onlarca kişinin arasında bir anda belindeki silahı çıkartarak bir lunapark çalışanına doğrultuyor. Olayı gören vatandaşların panik içerisinde şahıslardan uzaklaştığı görüntülerde, Ş.U. lunapark çalışanına ateş ederek bacağından yaralıyor. Saldırının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla lunapark çalışanı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay sonrası kayıplara karışan saldırgan Ş.U. polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda İzmir'in Ödemiş ilçesindeki evine düzenlenen operasyon ile yakalanıp gözaltına alınarak çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

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