Müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı | Video

Bursa’da eczaneden krem çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesinde bulunan eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli kadın, eczaneye müşteri gibi girdi. Daha sonra kremlerin olduğu raflara giden kadın, yoğunluktan faydalanarak eline gelen bütün kremleri çantasına koydu. Dikkat çekmemek için de çalışanlara bazı sorular sordu. Daha sonra çaldığı kremlerle eczaneden çıkarak bölgeden uzaklaştı.