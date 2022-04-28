Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi | Video

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Avcılar’da Ispartakule’de bir çiğköfte dükkanına gelen silahlı saldırgan, sipariş verdikten sonra işyeri sahibini kurşunladı. Olay sonrasında koşarak uzaklaşmaya çalışan şahıs, kafasına çantayı yese de arkasına bakmadan kaçtı. Yaşanan o anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
"SİPARİŞ HAZIRLARKEN İKİ EL ATEŞ ETMİŞ"
Olay anlarını anlatan Esnaf Mustafa Çeçen, "Bir kişi yan komşumuz olan çiğköfteciye gelerek sipariş vermiş. Dükkan sahibinin siparişi hazırladığı esnada ise belinden silahını çeken şahıs 2 el ateş etmiş. Olayda komşumuz bacağından vurulurken, saldırgan şahıs apar topar kaçmış. Yaralının ise durumunun şuanda iyi olduğunu duyduk, kısa süre sonra ameliyat olacakmış" diye konuştu.