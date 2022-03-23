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OTOMATİK OYNAT
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Kanyonda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı | Video 23.03.2022 | 16:06
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Sokak ortasında husumetlisinin peşinden silahla böyle koştu | Video 23.03.2022 | 16:05
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Harran'da firari zanlı nefes kesen operasyon ile yakalandı | Video 23.03.2022 | 15:31
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Tuzla’da ıslak zeminde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı | Video 23.03.2022 | 15:05
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Sigara vermeyen market çalışanına saldırı kamerada | Video 23.03.2022 | 14:53
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Benzin alıp alışveriş yaptılar! Adım adım iz sürerek yakaladılar | Video 23.03.2022 | 14:26
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Mersin’de bir evde 46 tabanca yakalandı | Video 23.03.2022 | 14:06
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Kazazede kuş, itfaiyenin maskotu oldu | Video 23.03.2022 | 14:07
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İzmit’te tünelde feci zincirleme kaza: 3 kamyon birbirine girdi! | Video 23.03.2022 | 13:15
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Müşteri ile market çalışanı arasındaki kavga güvenlik kamerasında | Video 23.03.2022 | 12:44
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Müşteri ile market çalışanı arasındaki kavga güvenlik kamerasında | Video 23.03.2022 | 11:47
Ankara’nın Mamak ilçesinde bir markette 2 müşteri ile market çalışanı arasında kavga çıktı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.