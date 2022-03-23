Müşteri ile market çalışanı arasındaki kavga güvenlik kamerasında | Video

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir markette 2 müşteri ile market çalışanı arasında kavga çıktı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan markette meydana geldi. İddialara göre 2 müşteri bilinmeyen bir sebepten ötürü markette çalışan reyon görevlisine saldırdı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. O anlar ise marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yüzüne darbe alan market çalışanının ise saldıran müşterilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.