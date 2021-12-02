Müşteri, kendisine maske uyarısında bulunan market çalışanlarına saldırdı, silahla tehdit etti! | Video
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Maltepe’de maskesiz şekilde girdiği markette kendisini uyaran market çalışanlarına silah göstererek tehdit ve hakaretlerde bulunan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın 41 ayrı suçtan sabıkası olduğu tespit edildi.
Maltepe'de 2 Aralık Perşembe günü Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markete maskesiz şekilde giren O.K. isimli şahıs market çalışanları tarafından maske takması konusunda uyarıldı. Bunun üzerine market çalışanlarına silah gösterip hakaret ve tehditlerde bulunan O.K. ardından olay yerinden ayrıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahıs Altıntepepe Mahallesi civarında yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan kaba üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yakalanana O.K. hakkında tahkikat işlemleri sürüyor.