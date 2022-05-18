“Müşteri” olarak girip yönetim ofisini soydular! | Video

İstanbul’da “Müşteri” olarak girdikleri bir eğlence parkının yönetim ofisinden bir cüzdan çalan iki kişi yakalandı.

İstanbul Polisi; Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi üzerinde faaliyet yürütülen bir eğlence parkının işletmesinin yönetim ofisi odasından içerisinde kredi kartları, kimlik belgeleri ve 370 lira nakit para bulunan bir cüzdanın çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Eğlence merkezine müşteri olarak girdikleri ve söz konusu cüzdanı çaldıkları saptanan E.G. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklandı.