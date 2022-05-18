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OTOMATİK OYNAT
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“Müşteri” olarak girip yönetim ofisini soydular! | Video 18.05.2022 | 10:15
01:38
Market çalışanı, satırlı, bıçaklı gaspçıyı böyle kovaladı | Video 18.05.2022 | 10:08
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Cips hırsızı karga mahallelinin maskotu oldu | Video 18.05.2022 | 09:47
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1 metrelik havuzda boğulan çocuk yaşama döndürüldü | Video 18.05.2022 | 08:52
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Ümraniye’de şüpheli paketten 10 bin 200 dolar çıktı | Video 18.05.2022 | 09:01
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Erciş'te 2 otobüsün gizli bölmelerinde 47 düzensiz göçmen yakalandı | Video 18.05.2022 | 08:51
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Amasya’da tarihi Kızlar Sarayı’nda yangın | Video 17.05.2022 | 23:09
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Meksika’daki havai fişek gösterisinde 5 kişi yaralandı | Video 17.05.2022 | 22:53
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Ümraniye'de hortum paniği | Video 17.05.2022 | 18:27
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“Oltalama” yöntemi ile banka bilgilerini ele geçiren çete çökertildi | Video 17.05.2022 | 16:59
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Bisikletli sporcunun ölümüne neden olan sürücü her yerde aranıyor | Video 17.05.2022 | 16:46
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İzmit Körfezi’nde zehirli denizanası görüldü! | Video 17.05.2022 | 16:43
İstanbul’da “Müşteri” olarak girdikleri bir eğlence parkının yönetim ofisinden bir cüzdan çalan iki kişi yakalandı.